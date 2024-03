Incidente autonomo sulla Sp 23b Regalbuto-Catenanuova

PUBBLICITÀ

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Enna alle ore 8.15 circa sono intervenuti lungo la sp 23B al km 8, da Regalbuto verso Catenanuova, per un incidente stradale autonomo. Una vettura, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi.

La conducente, unica occupante del veicolo e rimasta incastrata, è stata estricata dai Vigili del Fuoco che l’hanno affidata al personale sanitario presente sul posto per il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.