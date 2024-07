PUBBLICITÀ

I vigili del fuoco del Distaccamento di Leonforte sono impegnati lungo la A19 al km 147+900 direzione Palermo per un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra due vetture. Nel sinistro ha perso la vita una donna residente a Valguarnera. Un ferito è stato trasportato in elisoccorso.