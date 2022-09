Incetta di premi a Cefalù per la compagnia ennese “Cuori Svintuliati”

Grande successo per la compagnia teatrale Cuori Svintuliati di Enna. Sabato scorso, durante la serata di gala della nona edizione del festival teatrale “Cefalù sotto le stelle”, lo spettacolo “Il Letto Ovale” della compagnia ennese si è aggiudicato ben 6 premi come migliore regia (Pietrina Saija), migliore attrice protagonista (Laura Costa), migliore attore protagonista (Ottavio Miuccio), miglior attore non protagonista (Paolo D’Angelo), migliore gradimento del pubblico e miglior compagnia in gara.

L’Associazione “Cuori Svintuliati” è attiva dal 2010. Tra le più acclamate esibizioni pubbliche “La Giara” (2012), “Per un chilo di carne di fettine” (2014/2018), “L’eredità” (2015), “Elisabetta” (2019) e “Festival della canzone Napoletana” (2019). L’associazione si è distinta anche nella produzione di corti teatrali e cinematografici, specie durante il periodo della pandemia, realizzando per il web Cronache dal Grande Bosco (2020), A Carol for the Hearts (2020), mèmORE (2021), Sm-ART Working (2021), Il Sogno di Alice nel labirinto delle malattie reumatiche per A.Si.Ma.r sez. di Enna (2021) e Ginestra (2022). Dal 2018 l’Associazione Cuori Svintuliati è stata ospite di numerosi comuni siciliani tra cui Siracusa, Troina, Niscemi, Gela, Villarosa e Cefalù.

Lo spettacolo “Il Letto Ovale” ha contato quest’estate quattro date in altrettante provincie della Sicilia (Ragusa, Caltanissetta, Enna e Palermo), regalando al pubblico momenti di leggerezza, solarità e puro divertimento.

I membri della compagnia hanno espresso grande soddisfazione per il riconoscimento alla loro passione e al loro impegno. Il presidente e regista della compagnia Pietrina Saija raccoglie l’appello del Sindaco Maurizio Dipietro a credere e a contribuire per la candidatura di Enna Capitale della Cultura 2025 ed esprime fiducia affinché la commedia possa essere apprezzata anche dal pubblico ennese.