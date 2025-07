Incendio a Villarosa e autostrada chiusa: in azione anche l’Ente Corpo Volontari di Protezione Civile

PUBBLICITÀ

Anche i volontari dell’Ente Corpo di Protezione Civile di Enna, su attivazione del Dipartimento regionale di Protezione Civile (antincendio) e della centrale operativa 118 di Caltanissetta, sono accorsi in supporto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale della Regione Siciliana per fronteggiare il fronte di fuoco che da due giorni avanza nel territorio di Villarosa, in contrada Fortolese.

L’autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Enna e Caltanissetta. Sul posto operano due elicotteri del Corpo Forestale e un Canadair della Protezione Civile, oltre alle squadre di terra dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, della Protezione Civile e della Polizia Stradale di Enna, Caltanissetta e Buonfornello.

L’Ente Corpo è presente con 3 mezzi antincendio, 2 automezzi per la distribuzione di acqua alla popolazione bloccata in autostrada, 1 ambulanza per eventuale assistenza sanitaria e un totale di 25 volontari.

Nel centro abitato di Enna Bassa si registrano code a causa della deviazione del traffico da e per Caltanissetta.