Incendio a Floristella: Cna ammessa come parte civile al processo

Lo scorso anno il territorio ennese è stato interessato da una serie di incendi che hanno colpito dolorosamente il patrimonio ambientale dell’ennese. Uno di questi, divampato in prossimità di Floristella, ha dato l’avvio ad una indagine che si è conclusa con un indagato il cui processo sta avendo corso in questi giorni.

In quei giorni CNA maturò la volontà di costituirsi parte civile nei processi contro i piromani, a tutela del patrimonio naturalistico oggetto, tra l’altro, di un importante lavoro di valorizzazione del patrimonio naturalistico e antropologico che l’organizzazione ha svolto negli anni.

“Ieri abbiamo appreso dai nostri legali, l’Avv. Carmen La Barbera e l’Avv. Fulvio Di Franco, che siamo stati ammessi tra le parti civili del primo processo che si sta celebrando – ha dichiarato il presidente provinciale di Cna Filippo Scivoli -. È un fatto importante, sancisce che il valore dell’ambiente ha una ricaduta sul sistema sociale ed economico e che ogni incendio è una ferita aperta per ognuno di noi”.

“Ovviamente qualsiasi somma sarà devoluta per riqualificare il patrimonio ambientale – prosegue Scivoli – purtroppo in questi giorni assistiamo allo stesso disegno criminale e a nuovi incendi. Per questo ribadisco l’impegno di Cna a costituirsi parte civile anche in futuro”.