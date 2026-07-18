Incendio a Enna Bassa, allertato anche il personale del Libero Consorzio

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Ore molto critiche ad Enna Bassa a causa dell’incendio divampato in contrada Baronessa. Vista la gravità della situazione tutto il personale del servizio Viabilità e di Protezione civile del Libero Consorzio comunale di Enna è stato allertato e si sta già recando nelle aree colpite.

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E’ stato avvertito il presidente, Piero Capizzi, che a contatto con il dirigente Gaetano Alvano sta seguendo passo passo l’evolversi dell’emergenza. La situazione appare drammatica, è un incendio d’interfaccia molto aggressivo anche a causa del vento.

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Intanto il Libero Consorzio si associa all’amministrazione comunale di Enna nell’invitare la cittadinanza alla massima prudenza a causa dell’incendio che sta interessando l’area di Enna bassa. In via precauzionale si raccomanda ai residenti delle zone di Enna Due e della Baronessa di lasciare temporaneamente le proprie abitazioni, seguendo le indicazioni delle autorità impegnate nelle operazioni di emergenza. Per limitare l’ingresso dei fumi all’interno delle case, viene inoltre consigliato di mantenere chiuse porte e finestre.

L’appello è rivolto anche agli automobilisti, ai quali viene chiesto di prestare la massima attenzione, evitando gli spostamenti non necessari nelle aree interessate dall’emergenza e seguendo scrupolosamente le indicazioni dei soccorritori, così da non intralciare le operazioni di spegnimento e garantire un intervento rapido ed efficace.