Prevenzione incendi: Schifani incontra assessore Pagana e dirigenti

La strategia per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto degli incendi è stata al centro dell’incontro tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore al territorio e ambiente Elena Pagana, i dirigenti generali del Corpo forestale, Giuseppe Battaglia, della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, e del dipartimento della Programmazione, Vincenzo Falgares.

Nel corso del vertice è stata affrontata la questione relativa all’utilizzo dei mezzi antincendio ed è stato delineato un piano che preveda l’uso di fondi strutturali per acquistarne di nuovi, anche pesanti. Si è discusso, anche, della possibilità di acquisire nuovi elicotteri, con una maggiore capacità di carico di liquido estinguente, e di sanzionare quei Comuni che non svolgano attività di controllo sui privati per la pulizia dei terreni. Infine, l’intenzione del governo è quella di ampliare per l’anno prossimo la durata della campagna antincendio facendola partire in anticipo.

Il presidente ha aggiornato l’incontro con l’assessore e con i dirigenti alla prossima settimana.