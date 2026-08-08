Incendi nell’Ennese, il WWF Sicilia Centrale denuncia al Prefetto una diffusa illegalità

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Il WWF Sicilia Centrale OdV ha trasmesso alla Prefettura di Enna una nota con cui richiama l’attenzione sull’emergenza incendi che sta interessando il territorio provinciale e su una serie di criticità legate alla tutela ambientale e al rispetto delle prescrizioni antincendio.

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Secondo l’associazione ambientalista, i roghi che stanno interessando aree boschive, campagne, pascoli e zone di interfaccia urbana non sarebbero riconducibili soltanto alle condizioni climatiche: «L’attuale scenario evidenzia invece, con crescente chiarezza, la presenza di comportamenti illeciti reiterati, di violazioni generalizzate delle prescrizioni antincendio e di un insufficiente presidio pubblico nelle aree rurali e agro-silvo-pastorali della provincia».

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Tra i principali aspetti segnalati dal WWF vi è il mancato rispetto, da parte di proprietari e conduttori dei fondi rustici, delle ordinanze comunali che prevedono la pulizia dei terreni, la rimozione della vegetazione secca e la realizzazione di fasce parafuoco lungo strade, confini e perimetri aziendali. Secondo l’associazione, tali obblighi risulterebbero «in larga parte disattesi in modo palese e diffuso», con un conseguente aumento del rischio di propagazione degli incendi.

Il WWF richiama inoltre l’attenzione sulla manutenzione dei bordi stradali, delle banchine, delle cunette e delle scarpate lungo diversi tratti della viabilità extraurbana. La presenza di vegetazione secca e incolta, sostiene l’associazione, può favorire la continuità del combustibile e facilitare l’estensione delle fiamme verso terreni agricoli, abitazioni, attività produttive e infrastrutture.

Nel documento vengono segnalate anche altre condotte ritenute illecite, tra cui la bruciatura vietata di stoppie, l’accensione di fuochi agricoli non consentiti e la combustione di rifiuti in micro-discariche abusive.

«Tutto ciò configura un contesto in cui l’illegalità non appare episodica, ma radicata, tollerata e pericolosamente normalizzata», afferma il WWF Sicilia Centrale.

L’associazione chiede inoltre un rafforzamento delle attività investigative e di contrasto nei confronti dei responsabili degli incendi dolosi: «Non è più accettabile che, a fronte di incendi quotidiani e devastanti, il territorio continui a registrare una percezione di impunità sostanziale, mentre interi comprensori rurali si trasformano in spazi vulnerabili, marginali e scarsamente presidiati».

Nella nota inviata alla Prefettura, il WWF inserisce l’emergenza incendi in un quadro più ampio di fenomeni di illegalità ambientale che, secondo l’associazione, possono essere ricondotti alle dinamiche delle ecomafie, agromafie e zoomafie, con conseguenze sulla sicurezza pubblica, sul paesaggio, sulla biodiversità e sulle attività economiche lecite.

«Molti dei gravi incendi boschivo delle scorse settimane sono stati agevolati proprio dalla mancanza delle ‘fasce parafuoco’ lungo i confini dei campi e degli incolti» denuncia Ennio Bonfanti, Presidente di WWF Sicilia Centrale OdV. «Quindi smettiamo di parlare di ‘emergenza’ perché si tratta di una situazione prevista e prevedibile, che si verifica ogni estate: quasi nessuno ha rispettato le ordinanze sindacali che obbligano aziende agricole, allevatori e proprietari di fondi rustici ad eliminare la vegetazione secca e realizzare le fasce di protezione tagliafuoco. Queste ordinanze sono un autentico bluff perché nessuno le rispetta e le fa rispettare».

Nella nota si chiede alla Prefettura di promuovere un intervento urgente per rafforzare prevenzione, vigilanza ed accertamenti, imponendo il rispetto delle norme e contrastando con maggiore efficacia incendiari e trasgressori. L’Associazione ribadisce, infine, il proprio impegno a proseguire – attraverso i suoi volontari e le Guardie giurate ambientali WWF – l’attività di monitoraggio, vigilanza e segnalazione, nella convinzione che “la tutela dell’ambiente, della biodiversità e della sicurezza collettiva richieda oggi una risposta ferma, visibile e non più rinviabile”.