Incendi nell’Ennese, aperta la segnalazione dei danni per le imprese agricole

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Le imprese agricole colpite dagli incendi divampati tra il 7 agosto e il 15 settembre possono segnalare i danni subiti all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

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Nel corso dell’estate il territorio ennese è stato colpito da numerosi roghi che hanno interessato anche il comparto agricolo, con conseguenze su colture, strutture aziendali e impianti produttivi.

Per censire con precisione l’entità dei danni e consentire alle aziende di documentare quanto subito, l’Assessorato regionale ha attivato una piattaforma online dedicata. Lo strumento consente di geolocalizzare l’evento e richiede la compilazione delle seguenti sezioni: anagrafica dell’azienda, danni alle produzioni, danni alle strutture aziendali e agli impianti produttivi, localizzazione e documentazione fotografica.

“Invito le imprese ennesi colpite dai gravi incendi di quest’estate a cogliere questa opportunità e a non lasciar decadere i termini: la segnalazione tempestiva – entro il 30 settembre – è il presupposto per l’eventuale accesso a forme di sostegno che la Regione dovesse attivare a favore delle aziende danneggiate”, dichiara l’assessore all’Ambiente, al Territorio e alle Contrade Leandro Lombardo, per conto dell’amministrazione Crisafulli.

L’applicazione è raggiungibile tramite il seguente link: Segnalazione danni da incendio dal 7 agosto al 15 settembre 2026