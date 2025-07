Incendi in provincia di Enna: roghi attivi a Villarosa, Leonforte, Piazza Armerina e Aidone

PUBBLICITÀ

Prosegue l’incendio in contrada Fortolesi, nel territorio di Villarosa, dove attualmente sono in azione un Canadair e due elicotteri. Il fronte del fuoco si sta muovendo in direzione di Monte Capodarso. Oltre al Corpo Forestale, sul posto è presente una squadra dei Vigili del Fuoco con una autobotte di rincalzo.

Altri roghi impegnano le squadre dei Vigili del Fuoco a Leonforte, in un’area alle spalle del cimitero, mentre le unità di Piazza Armerina sono attualmente attive su incendi divampati nei territori di Piazza Armerina e Aidone.