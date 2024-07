Incendi in alcune contrade di Piazza Armerina

PUBBLICITÀ

Sono in corso incendi in diverse contrade nel territorio di Piazza Armerina, in Contrada Sambuco, Contrada San Marco, Contrada Cicciona e Contrada Giacchino.

Vigili del fuoco, forestale e volontari della protezione civile stanno lavorando per domare le fiamme. In Contrada Giacchino si sta intervenendo con l’ausilio di un canadair.

AGGIORNAMENTO

Le maggiori criticità si registrano a Piazza Armerina nelle contrade Cicciona, piano Cannata, San Marco, Torre di Renda, Sambuco e Leano, dove stanno operando tre squadre dei Vigili del Fuoco da Enna più le squadre forestali. Imminente l’intervento dei mezzi aerei.

Un altro incendio importante è attivo a Valguarnera. Il fronte del fuoco, a causa del vento e delle alte temperature, si sta dirigendo verso il bosco di Rossomanno. Anche qui operano due squadre dei Vigili del Fuoco, squadre forestali con supporto già attivo dei mezzi aerei.