Incendi, il Consiglio comunale di Enna convocato in seduta straordinaria per le spese di somma urgenza

PUBBLICITÀ

Il presidente del Consiglio comunale di Enna, Marco Greco, ha comunicato la convocazione di una seduta straordinaria e urgente dell’assemblea, nonostante il periodo di sospensione dei lavori consiliari.

PUBBLICITÀ

Il Consiglio sarà chiamato ad approvare il riconoscimento di una spesa sostenuta in somma urgenza per garantire l’ospitalità alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni durante gli incendi che hanno interessato il territorio comunale.

PUBBLICITÀ

La seduta, in via eccezionale, si svolgerà in modalità mista, sia in presenza che da remoto. La scelta, spiega Greco, è legata al fatto che la convocazione avviene durante il periodo di sospensione dei lavori e che diversi consiglieri si trovano fuori sede, avendo già programmato la pausa estiva prima dell’emergenza.

L’appuntamento è fissato per venerdì 7 agosto alle ore 16, anziché nella consueta giornata del lunedì.

«Ringrazio i colleghi e le colleghe del Consiglio Comunale che, comprendendo la straordinarietà della situazione, hanno immediatamente dato la propria disponibilità a garantire lo svolgimento della seduta», dichiara il presidente del Consiglio comunale.

Greco informa infine che i lavori del Consiglio comunale riprenderanno regolarmente, con le consuete sedute in presenza, a partire dal 31 agosto.