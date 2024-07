Incendi a Piazza Armerina ed Enna

PUBBLICITÀ

Anche oggi numerosi gli incendi che hanno impegnato severamente i Vigili del Fuoco del Comando di Enna.

Quelli più difficili da domare per estensione si sono registrati intorno alle ore 15 a Piazza Armerina, in piazza Sant’Ippolito, in pieno centro abitato nei pressi del campo sportivo. Qui sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco più un autobotte in supporto. L’opera dei Vigili del Fuoco e delle squadre AIB forestali ha impedito che le fiamme colpissero le abitazioni.

Altro incendio violento si è sviluppato intorno alle 16.45 ad Enna, in contrada Zagaria, dove al momento stanno operando 4 squadre dei Vigili del Fuoco, più un autobotte, diverse squadre AIB, un elicottero e un canadair.

Diverse le abitazioni minacciate dalle fiamme a cui protezione stanno operando i Vigili del Fuoco.