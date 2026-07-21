Incendi a Nissoria, Muglia e Leonforte: Vigili del Fuoco impegnati senza sosta

PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono attualmente impegnati su più fronti critici per contrastare una serie di vasti incendi.

PUBBLICITÀ

Il più critico è in atto a Nissoria (versante San Giorgio), dove ben 5 squadre stanno operando per arginare un grande rogo che sta minacciando da vicino diverse aziende agricole della zona.

PUBBLICITÀ

Un altro incendio si è sviluppato sulla SS 192 all’altezza di Muglia interessando in parte l’arteria autostradale, con potenziali disagi al traffico.

Squadre al lavoro nei pressi della Granfonte di Leonforte.

Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente complesse e difficoltose a causa delle alte temperature e del forte vento. Sul posto sono presenti anche le squadre AIB (Antincendio Boschivo) del Corpo Forestale. Per fronteggiare l’emergenza che si protrae ormai da 4 giorni, il Comando di Enna — in linea con le disposizioni degli altri comandi della Regione Sicilia — ha disposto il raddoppio dei turni di servizio. Questo provvedimento ha permesso di raddoppiare le squadre operative sul territorio per rispondere al continuo ed elevatissimo numero di richieste di soccorso.