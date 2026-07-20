Incendi a Nissoria e Grottacalda, abitazioni minacciate in contrada Giardinelli

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Un vasto incendio sta colpendo la periferia di Nissoria, in contrada Giardinelli. Il fronte del fuoco sta minacciando diverse abitazioni. Sul posto sono attualmente al lavoro quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), già attivato per richiedere l’intervento immediato dei mezzi aerei.

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Altre due squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate a contrastare un secondo grosso incendio a Grottacalda, mentre su Contrada Baronessa al momento risultano attivi dei focolai che impegnano una squadra dei Vigili del Fuoco e diverse squadre AIB forestali.

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