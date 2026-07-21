Incendi a Enna, il sindaco Crisafulli ringrazia tutti i soccorritori

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Il sindaco di Enna Mirello Crisafulli ringrazia ancora il Corpo forestale, tutte le forze dell’ordine, ente corpo volontari protezione civile, la polizia municipale e i vigili del fuoco per l’impegno messo in campo ininterrottamente dal pomeriggio di sabato scorso nel fronteggiare gli incendi che hanno interessato il territorio comunale.

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Dalle prime ore del pomeriggio di sabato, i roghi hanno colpito centinaia di ettari di macchia mediterranea nelle contrade Baronessa, Mugavero e Santa Mariola. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, volontari di protezione civile, il Corpo forestale e gli operai forestali addetti al servizio antincendio boschivo, impegnati a coordinare le operazioni per contenere le fiamme e scongiurare danni alle abitazioni e alle famiglie residenti nelle zone colpite.

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“In questi giorni di grave emergenza, uomini e donne delle forze dell’ordine, i volontari, il corpo forestale, i vigili del fuoco, la polizia municipale hanno affrontato con grande generosità incendi che hanno devastato centinaia di ettari del nostro territorio – dichiara il sindaco Mirello Crisafulli -. Lo hanno fatto in condizioni sempre più difficili: mezzi scarsi, organico ridotto all’osso, un’età media che sfiora ormai i sessant’anni. Nonostante tutto questo, hanno evitato l’irreparabile e protetto le nostre famiglie. È un impegno che merita tutta la nostra gratitudine e che pone con urgenza il tema del rafforzamento di uomini e mezzi a disposizione della macchina antincendio. Va inoltre la mia vicinanza più sincera ai concittadini colpiti da danni ingenti, anche sul piano morale.”