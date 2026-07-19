Incendi a Enna: il sindaco Crisafulli annulla i fuochi pirotecnici della “Madonna a Muntata”

PUBBLICITÀ

Nelle prime ore di questo caldo e afoso pomeriggio hanno ripreso a bruciare le contrade ennesi: Baronessa, Mugavero e Santa Mariola.

PUBBLICITÀ

Pertanto il sindaco, senatore Mirello Crisafulli, annuncia: «Visto il perdurare della complicata e difficile situazione inerente agli incendi, che stranamente, dopo essere stati domati e spenti, sono ripresi nelle stesse aree geografiche colpite ieri – ho deciso di sospendere lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per stasera dopo la processione, nei pressi del Castello di Lombardia. Siamo in una situazione di emergenza, invito dunque tutti i cittadini a segnalare qualsiasi movimento sospetto e non lineare, per evitare l’allargamento del fronte del fuoco”.

PUBBLICITÀ

“Mi scuso – prosegue – per la defezione, ma in questi casi la sicurezza dei miei concittadini e dei loro beni viene prima di ogni altra cosa. Torno a invitare la popolazione a partecipare alla festività odierna e accompagnare il viaggio della nostra Patrona Maria Santissima della Visitazione e della Nave d’Oro verso il rientro nella sua casa naturale, il Duomo. Ancora un grazie a tutte le forze dell’ordine per il grande impegno profuso in queste ore».