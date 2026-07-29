Incendi a Enna, encomio del Consiglio comunale alle forze impegnate nell’emergenza

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Il presidente del Consiglio comunale di Enna, Marco Greco, ha rivolto una lettera di encomio alle sei istituzioni impegnate nella gestione degli incendi che nei giorni scorsi hanno interessato il territorio ennese.

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Il riconoscimento è stato destinato ai Vigili del Fuoco, all’Ispettorato Forestale, al Comando provinciale dei Carabinieri, alla Questura di Enna, all’Ente Corpo Protezione Civile e alla Polizia Municipale.

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«Sono passati pochi giorni dai terribili incendi che hanno interessato la nostra collettività. In più momenti la grave situazione è stata a un passo dal degenerare nella tragedia e, se ciò non è accaduto, è stato soprattutto per l’impegno profuso dai Vigili del Fuoco, dall’Ispettorato Forestale, dal Comando Provinciale dei Carabinieri, dalla Questura di Enna, dall’Ente Corpo Protezione Civile e dalla nostra Polizia Municipale», afferma Greco.

Il presidente del Consiglio comunale riferisce inoltre di avere constatato personalmente il lavoro svolto durante l’emergenza: «Nelle ore più tragiche ho constatato di persona il coraggio, la capacità di coordinamento e lo spirito di servizio di ognuno di loro e il minimo che la nostra comunità possa fare nei confronti di queste donne e di questi uomini, che spesso operano nonostante l’organico ridotto e i mezzi insufficienti, è quello di ringraziarli pubblicamente».

Greco spiega quindi le ragioni dell’iniziativa: «Per questo motivo, certo di interpretare il sentimento di tutta la cittadinanza e facendomi portavoce dell’intero Consiglio Comunale, ho ritenuto necessario rivolgere a queste sei istituzioni una lettera d’encomio».