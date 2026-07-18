Incendi a Enna, Agira e diga Nicoletti: richiesto il supporto dei mezzi aerei

PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono impegnati su tutto il territorio a causa dei numerosi incendi che si sono sviluppati nel primo pomeriggio di oggi, alimentati dalle alte temperature.

PUBBLICITÀ

Le situazioni più critiche si registrano ad Enna, in Contrada Baronessa. Sul posto sono attualmente al lavoro quattro squadre dei Vigili del Fuoco e diverse squadre dell’Antincendio Boschivo del Corpo Forestale. È stato richiesto anche il supporto aereo, sono in arrivo un Canadair e un elicottero della flotta antincendio.

PUBBLICITÀ

Un altro grosso incendio sta interessando il territorio di Agira, l’area verso Dittaino. Qui stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco. Sul posto è presente anche il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) per valutare l’eventuale richiesta di intervento dei mezzi aerei.

Un vasto fronte di fuoco è in atto nei pressi della diga Nicoletti, dove sono impegnate altre due squadre dei Vigili del Fuoco.