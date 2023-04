In.Sicily 2023: via alla call per 30 startup innovative siciliane

Fondazione Emblema, in collaborazione con l’assessorato delle attività produttive della Regione Siciliana, ha lanciato una call rivolta a startup innovative siciliane per la partecipazione alla seconda edizione di “In.Sicily – Innovation Sicily”, in programma l’8 e il 9 giugno a Palermo.

In.Sicily è un evento ideato per mettere in contatto startup innovative, con sede legale o operativa in Sicilia, e investitori. La manifestazione è dedicata alle nuove imprese attive su uno o più cluster della S3 regionale, e nello specifico in settori come: agroalimentare, ambiente, risorse naturali e sviluppo sostenibile, scienze della vita, economia del mare, energia, smart cities & communities, turismo, cultura e beni culturali.

Per candidarsi, le startup interessate devono compilare la documentazione scaricabile al link: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/insicily-innovation-sicily-palermo-8-9-giugno-startup-innovative e trasmetterla via pec a fondazioneemblema@pec.it entro e non oltre le ore 12 del 5 maggio.

Una commissione di valutazione stilerà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito della Fondazione Emblema entro il 9 maggio. Le start up selezionate saranno ammesse a partecipare a In.Sicily e potranno presentarsi alla platea di imprese e investitori l’8 giugno alle Terrazze di Mondello.

Per informazioni: info@borsadellaricerca.it.