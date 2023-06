In Sicilia la scuola di formazione politica di Matteo Renzi

La Sicilia quest’anno ospiterà la scuola di formazione politica, ideata e promossa da Matteo Renzi. E’ rivolta agli under 35, insieme al leader di Italia Viva ci saranno tanti altri protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della cultura, si terrà dal 5 al 7 settembre 2023 a Terrasini.

L’annuncio è avvenuto il 10 giugno scorso, a Napoli, durante i lavori dell’assemblea nazionale del partito, a cui ha preso parte il parlamentare nazionale Davide Faraone.

“Nel gruppo dirigente di Italia Viva – ha dichiarato – o nelle istituzioni, nei consigli comunali, nell’amministrazione dello Stato, con ruoli di assoluta rilevanza, ci sono giovani che hanno iniziato a far politica e amministrazione, partecipando alle scuole di formazione che abbiamo organizzato in questi anni. Un vero e proprio vivaio, una cantera come si dice in Spagna in gergo calcistico. Meritare l’Europa – conclude – sarà un’altra occasione per conoscersi ed arricchire le nostre conoscenze. Sarà un modo per costruire, ancora una volta, la classe dirigente del futuro”.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito di Italia Viva.