Imprese Sicilia premia le attività aderenti a “Vivi Enna. Vivi l’estate. Vivi il gusto”

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Un incentivo per sostenere le attività commerciali che hanno aderito al progetto “Vivi Enna. Vivi l’estate. Vivi il gusto”. È l’iniziativa annunciata da Imprese Sicilia, aderente a Unimpresa, che ha deciso di riconoscere uno sconto del 50% sui servizi e sulla formazione relativi agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro e normativa HACCP alle aziende che partecipano al progetto.

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La misura riguarda i locali che applicano lo sconto del 20% ai clienti che consumano dalle 18.30 in poi e sarà valida dal 1° settembre al 31 dicembre 2026.

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Nel dettaglio, le imprese potranno beneficiare dello sconto per la redazione o l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), del Manuale HACCP e per tutta la formazione rivolta ai lavoratori e ai datori di lavoro.

«Al fine di dare maggiore impulso a questa iniziativa, ed anche per fare in modo che le aziende recuperino almeno seppur piccola una parte del mancato incasso, abbiamo deciso di premiare queste aziende, offrendo loro uno sconto del 50% sui servizi e la formazione riguardanti l’adeguamento (obbligatorio per legge) alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla normativa HACCP», afferma Michele Turrisi, consigliere nazionale di Unimpresa e presidente di Imprese Sicilia, organismo che erogherà i servizi.

Lo sconto, spiega Turrisi, sarà applicato «per la redazione o l’aggiornamento del DVR e/o del Manuale HACCP e per tutta la formazione dei propri lavoratori o dello stesso datore di lavoro».

Secondo il presidente di Imprese Sicilia, si tratta di un’iniziativa nata per sostenere concretamente gli operatori economici del territorio: «Come Associazione di Categoria riteniamo che sia doveroso dare un segnale a queste imprese che hanno accolto la proposta del sindaco, senatore Mirello Crisafulli, in un momento di magra per le imprese del nostro territorio».

Turrisi rende inoltre noto che il 23 luglio l’iniziativa è stata illustrata al primo cittadino e annuncia che «non sarà l’unica, prossimamente ne verranno avviate delle altre».

L’obiettivo, conclude, è contribuire al rilancio della città: «Dobbiamo percorrere tutte le strade per il rilancio di Enna ed ogni iniziativa deve essere accolta positivamente e fare ognuno per le sue competenze la propria parte al fine di valorizzare sempre di più il nostro Comune. Unimpresa e Imprese Sicilia continueranno ad attivarsi in tutte le sedi a sostegno delle imprese e della nostra città».