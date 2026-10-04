Impianti sportivi, dalla Regione Siciliana 40 milioni per nuovi interventi e riqualificazioni

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La Regione Siciliana ha pubblicato una circolare per finanziare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la riqualificazione di quelli esistenti. Le risorse complessive ammontano a 40 milioni di euro, nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.

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Il provvedimento è rivolto a Comuni, Liberi Consorzi, Città metropolitane e associazioni o consorzi comunali della Sicilia. I finanziamenti potranno variare da un minimo di 500 mila euro fino a un massimo di 4 milioni di euro per singolo intervento.

La prima scadenza riguarda l’accreditamento sulla piattaforma regionale, da effettuare entro il 21 novembre 2026. Successivamente sarà possibile presentare le istanze entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Tra i criteri previsti per la valutazione dei progetti figurano la multidisciplinarietà degli impianti, l’attività agonistica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, oltre alla qualità sociale e gestionale delle proposte, con particolare attenzione all’inclusione delle persone con disabilità, al mondo della scuola e alle categorie vulnerabili.

Gli interventi potranno riguardare la realizzazione e la rigenerazione di impianti destinati all’attività agonistica nazionale, oltre al completamento e all’adeguamento delle strutture esistenti.

Prevista inoltre una quota di cofinanziamento a carico dell’ente beneficiario, compresa tra il 5 e il 15 per cento del valore complessivo. I Comuni potranno anche ricorrere a un mutuo a tasso zero presso l’Istituto per il Credito Sportivo per coprire la quota di propria competenza.

Sull’opportunità offerta dal provvedimento interviene l’ingegnere Paolo Vicari, consulente tecnico ennese per l’impiantistica sportiva: «Molti comuni della nostra Provincia potrebbero partecipare al bando per rigenerare o realizzare gli impianti sportivi».

Vicari richiama però anche la riduzione delle risorse inizialmente previste: «Purtroppo le risorse finanziarie della Regione sono molto ristrette, inizialmente avevano destinato € 150.000.000,00, successivamente ridotte a € 40.000.000,00, in quanto la rimanente somma di € 110.000.000,00 sono stati assegnati al Comune di Palermo per la realizzazione del terzo anello nello stadio della Favorita».

«Mi auguro che nei prossimi mesi la Regione Sicilia possa impegnare altre somme per l’impiantistica sportiva, al fine di valorizzare lo sport, strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nei Comuni», conclude Vicari.