Illusioni di settembre

Le piogge violente di agosto e settembre hanno dato l’illusione della rimaterializzazione del lago di Pergusa. Hanno dato fiato a chi ritiene, per fatalismo e inerzia, che le piogge ben convogliate nel bacino possono ridare vita al mito. Ma è iniziato ugualmente un altro periodo di tavoli tecnici, di immobilismo mascherato.

“Abbiamo fatto il possibile”. Come ha detto l’assessore Pagana, salvo poi finanziare una fondazione tutta in divenire.

In realtà l’Autorità di bacino ha indicato cosa fare concretamente agli enti che devono risolvere il problema. Linee guida tracciate per cui il Comune avrebbe ricevuto anche un finanziamento. L’adduzione del torrente Torcicoda ad alimentare il lago, la distinzione tra acque bianche e nere e la rinaturalizzazione delle superfici impermeabili. In causa è chiamata e non da spettatore anche l’ineffabile ex Provincia.

Le elezioni comunali si avvicinano (su quelle provinciali si deve glissare) ed è un periodo in cui è prassi una fattività scomposta di progetti e idee.

Ci si aspetta che il Comune metta in pratica le linee guida dell’autorità di bacino. Che muova letteralmente le acque.

Mario Rizzo