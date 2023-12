Illuminazione Viale Trinacria a Villarosa, l’opposizione: “Tutta questa perdita di tempo a chi ha giovato?”

PUBBLICITÀ

Pubblichiamo di seguito nota stampa dei consiglieri di opposizione al Comune di Villarosa, Giuseppe Fasciana, Stefania Cantella, Alessandro Mario Faraci e Giuliana Maria Ferrara, in merito alla realizzazione di una nuova diramazione dell’impianto di pubblica illuminazione nella zona adiacente viale Trinacria.

Il 19 ottobre del 2022 abbiamo presentato un’interrogazione mediante la quale chiedevamo all’amministrazione se avesse intenzione di dare seguito ad un’iniziativa dell’amministrazione Fasciana, volta alla realizzazione di una nuova diramazione dell’impianto di pubblica illuminazione nella zona adiacente viale Trinacria.

Il 28 marzo 2023, quando finalmente abbiamo ottenuto una risposta, Il sindaco ha risposto così:” si procederà in economia, senza ricorrere a ditta esterna”.

Bugia? Sì, e pure grossa!

Infatti, con determina numero 429 del 11 dicembre 2023 è stato dato, con affidamento diretto, l’incarico alla ditta LED SOUND SERVICE di Nissoria per la realizzazione dell’impianto in parola.

Cosa è cambiato? Perché il 28 marzo 2023 il sindaco ci ha detto che non si sarebbero rivolti ad una ditta esterna?

Noi siamo soddisfatti del fatto che quella strada vedrà la luce, ma non riusciamo a capire perché l’amministrazione ha voluto perdere un anno e mezzo di tempo quando l’iter era già stata avviato a maggio del 2022.

Infatti, con determina numero 433 del 14 giugno 2022, previa acquisizione del verbale autorizzativo del 25 maggio 2022 sottoscritto dai rappresentanti legali dei sei condomini ricadenti nell’area interessata, era già stata affidato l’incarico alla ditta TEKNOPRO di Villarosa.

Siamo certi che la nuova ditta affidataria farà un buon lavoro sia per il nuovo impianto del Viale Trinacria sia per la sostituzione dell’impianto di illuminazione del campo da gioco, ormai abbiamo imparato a conoscerla per via delle luminarie….

Tuttavia ci poniamo una domanda, tutta questa perdita di tempo a chi ha giovato? Di certo non ai cittadini che avrebbero potuto avere la strada illuminata già da un anno, non alle ditte di Villarosa, ma solo ad un’amministrazione che si sarebbe limitata a tagliare i nastri e invece oggi dirà: è tutto merito mio!