Il Vespa Club Enna scelto per ospitare la riunione dei presidenti siciliani

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Il Vespa Club Enna è stato scelto come club organizzatore della riunione dei presidenti regionali dei Vespa Club di Sicilia e di una delegazione di rappresentanti del Vespa Club Italia, in programma domenica all’Hotel Garden di Pergusa.

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Un riconoscimento che testimonia il ruolo e la capacità organizzativa del sodalizio ennese, chiamato a ospitare un appuntamento di rilievo per il movimento vespistico regionale.

La giornata prevede l’accoglienza dei presidenti provenienti dalle diverse province siciliane e dei rappresentanti nazionali, seguita dalla riunione istituzionale che si svolgerà nei locali dell’hotel.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto sulle attività dei club, sulle iniziative già realizzate e sui programmi futuri, con particolare attenzione alla promozione della Vespa, al coinvolgimento dei soci e alla valorizzazione dei territori attraverso raduni, manifestazioni e appuntamenti turistico-culturali.

Per il Vespa Club Enna, l’incarico costituisce anche un’opportunità per rafforzare i rapporti con le altre realtà associative siciliane e contribuire alla crescita di una rete che fa della passione per la Vespa un elemento di aggregazione, amicizia e condivisione.

L’organizzazione dell’appuntamento conferma la vivacità del club ennese e il suo impegno nella promozione di iniziative capaci di dare visibilità alla città e al territorio.