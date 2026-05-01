Il Vespa Club Enna verso Taranto per il Vespa GTS Day

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Motori accesi, entusiasmo alle stelle e spirito di gruppo: il Vespa Club Enna si prepara a vivere un’esperienza straordinaria partecipando al “6 Vespa GTS Day 2/3 Maggio 2026– Meta Taranto”, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote moderne, l’evento rientra nel calendario turistico 2026. Un viaggio che non sarà solo una semplice trasferta, ma una vera e propria avventura su strada lunga ben 2.500 chilometri.

La tappa finale sarà Taranto, città simbolo del raduno, dove centinaia di vespisti provenienti da tutta Italia si ritroveranno per celebrare un’icona senza tempo. Tra esposizioni, sfilate e momenti di convivialità, il Vespa GTS Day rappresenta un punto di incontro per generazioni diverse, accomunate dalla stessa passione.

Il Vespa Club Enna, con il presidente Gaetano Colina, ancora una volta, dimostra il proprio spirito dinamico e la voglia di mettersi in gioco, affrontando un viaggio impegnativo ma ricco di emozioni. Un’avventura su due ruote che conferma come la Vespa non sia solo un mezzo di trasporto, ma uno stile di vita.

A tutti i soci in partenza, l’augurio di un buon viaggio: che la strada sia sicura, il vento favorevole e ogni chilometro regali sorrisi e ricordi indimenticabili.