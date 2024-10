Il Sindaco parteciperà all’assemblea pubblica di martedì del Comitato Senz’Acqua Enna

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha accettato l’invito del Comitato Senz’Acqua Enna e martedì alle 18 prenderà parte all’assemblea pubblica organizzata dallo stesso Comitato in Sala Cerere.

PUBBLICITÀ

“Siete tutti invitati a partecipare, dai singoli cittadini alle associazioni – ha scritto il primo cittadino ennese nel suo profilo social – per conoscere la situazione attuale e ciò che si sta facendo per affrontare la grave crisi idrica che stiamo vivendo. Affronteremo insieme, con lo stesso spirito di comunità seria e consapevole che caratterizzò la nostra città durante il Covid, anche questa emergenza che ha stravolto le nostre vite e le nostre abitudini”.

“Il nostro Comitato è totalmente apolitico – ribadisce il Comitato attraverso il suo presidente Monia Parlato -. Il nostro invito è stato rivolto al Sindaco in qualità di rappresentante di tutti i cittadini e alla dirigente della Polizia Locale Delfina Voria in quanto responsabile del Coc. La nostra assemblea nasce a seguito dell’incontro che abbiamo avuto con il Prefetto, con lo stesso Sindaco e che avremo lunedì con l’Ati per fare il punto della situazione e informare la cittadinanza e i membri del nostro Comitato sugli esiti di questi incontri. Se all’assemblea di martedì, organizzata esclusivamente dal nostro Comitato, dovessero essere presenti altri rappresentati ed esponenti politici sono i benvenuti ma saranno accolti come semplici cittadini perché, ribadiamo, il nostro è un comitato apolitico”.