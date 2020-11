Il sindaco di New York nato nelle Madonie

Le elezioni statunitensi sono senza dubbio l’evento politico più seguito al mondo e, probabilmente, il più affascinante. Non solo perché la nazione più potente al mondo sceglie il suo presidente, ma perché, a differenza dei rivali, lo fa democraticamente. E da più di 240 anni.

E poi, la politica americana ha avuto da sempre protagonisti con storie eccezionali: i fratelli Kennedy, George Washington, Abramo Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, Barack Obama, John McCain. Qualcuno includerebbe anche Arnold Schwarzenegger, arrivato dall’Austria senza conoscere una parola d’inglese e diventato poi presidente della California. Solo il fatto di essere nato fuori dagli Stati Uniti gli negò la possibilità di correre per la Casa Bianca.

Ma c’è un’altra storia della politica americana che secondo noi merita di essere ricordata. Una storia tutta siciliana ingiustamente poco raccontata.

Quella di Vincent Richard Impellitteri, all’anagrafe Vincenzo. Nato nel 1900 sulle Madonie, a Isnello, e eletto sindaco di New York nel 1950.

È una storia unica che rende onore ai siciliani che andarono negli Stati Uniti e riscatta l’immagine stereotipata del siciliano emigrato che hanno costruito i film.

Il padre di Vincenzo Impellitteri era un calzolaio delle Madonie che nel 1901 lasciò Isnello con la moglie e i sei figli. Erano gli anni dell’emigrazione di massa. Centinaia di migliaia di siciliani lasciarono per sempre la loro terra per il sogno americano senza conoscere una parola d’inglese e, spesso, senza impararlo. Soprattutto le donne.

Si può solo immaginare che fatica fosse per i figli imparare l’inglese visto che a casa si parlava solo siciliano. Ma Vincenzo riuscì prima a diplomarsi e, successivamente, lavorando come facchino in un albergo per finanziarsi gli studi, a laurearsi in legge nel 1924. Nel frattempo aveva anche servito nella marina statunitense durante la prima guerra mondiale.

Nel 1950 decise di presentarsi come sindaco a New York, la città in cui arrivò con la famiglia 50 anni prima. Ma non solo. New York nel 1950 era, di gran lunga, la citta più famosa, più cosmopolita, più ricca del mondo. La capitale del mondo occidentale.

Non riuscì ad ottenere la nomination democratica e si presentò come indipendente. Non poteva contare sull’appoggio della comunità italiana visto che, quell’anno, i tre principali candidati a sindaco erano tutti italiani e i voti della comunità si sarebbero dispersi tra i tre. Il suo programma elettorale era “lanciare una crociata per un governo trasparente e decente” e soprattutto cogliere una “gloriosa opportunità per spazzare via la corruzione, il comunismo, la criminalità organizzata e l‘autoritarismo”.

Venne eletto sindaco con il 44% dei voti e governò la citta per tre anni. Come ebbe modo di dire, il suo desiderio era poter umiliare Frank Costello, l’allora boss di New York e riconosciuto “primo ministro della mala vita”. Anche lui era un emigrato italiano, nato in Calabria. Ma la sua vita aveva preso un percorso diverso.

In veste di sindaco Vincenzo decise di rendere omaggio al suo paese natale e tornò il 30 settembre 1951 a Isnello. Era la prima volta che tornava e, come sottolineato dall’inviato del New York Times che lo accompagnava, erano passati 50 anni dal giorno in cui la sua famiglia aveva lasciato il paese a dorso di mula. Vincenzo tornava adesso in limousine. Ma soprattutto tornava da sindaco di New York insieme alla moglie Elizabeth McLaughlin.

L’allora sindaco di Isnello Giuseppe Monteleone proibì che quel giorno circolassero pecore e asini in città. Un’ordinanza che dice molto sulle condizioni di vita nella Sicilia del dopoguerra.

Appena Vincenzo scese dalla limousine centinaia di compaesani gli chiesero se avesse notizia dei loro familiari. Le campane della chiesa di San Michele, dove era stato battezzato mezzo secolo prima, suonavano a festa. Gli dava il benvenuto padre Domenico che era presente il giorno del battesimo.

Circa 4000 isnellesi lo accolsero come un eroe. Celebravano la realizzazione del sogno americano e un esempio di riscatto sociale che, allora, solo gli Stati Uniti potevano rappresentare.

Come restare, quindi, indifferenti alle elezioni di un paese che ha rappresentato un sogno per i nostri compaesani?

In fondo sono anche le nostre elezioni. Ecco perché dispiace assistere alla deriva anti-democratica di un presidente che, non riconoscendo la sconfitta, disconosce i valori fondanti degli Stati Uniti.

Chissà cosa ne penserebbe Vincenzo Impellitteri, il self-made man nato nelle Madonie.

