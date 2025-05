Il Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark in Puglia per il festival della biodiversità

PUBBLICITÀ

Il Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark sarà presente a Gravina di Puglia in provincia di Bari dove fino a domenica si tiene “Biodiversa”, l’evento che celebra la bellezza e il valore della geodiversità italiana. Tre giorni di incontri, mostre, laboratori e degustazioni per scoprire i Geoparchi italiani come luoghi di tutela, educazione ambientale e sviluppo sostenibile delle comunità locali.

La seconda edizione del festival, dal nome “Il Viaggio nei Geoparchi”, è promossa dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con Federparchi, il Comitato Nazionale dei Geoparchi Italiani UNESCO, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA, la Regione Puglia e il Comune di Gravina in Puglia. Sarà un’occasione per intraprendere un grande viaggio che si propone di mettere in luce la geodiversità italiana, con un approfondimento sui Geoparchi del nostro Paese e su altre tematiche correlate, come la tutela del paesaggio e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Fra i numerosi appuntamenti che si susseguiranno nel corso delle tre giornate di fiera, segnaliamo il talk “Unesco Global Geoparks and Gastronomy” previsto per sabato, incentrato sul contributo dei Geoparchi alla valorizzazione della gastronomia dei territori.

La partecipazione del Rocca di Cerere all’evento Biodiversa di Gravina in Puglia si inserisce fra le attività in corso di realizzazione nell’ambito del progetto Si.M.Geo. Sistema Ecomuseale e dell’area del Gal Rocca di Cerere Geopark con lo scopo di valorizzare e rafforzare il sistema stesso: il confronto con gli altri Geopark, infatti, è un’occasione importante e significativa per ampliare l’offerta educativa e la promozione integrata dei territori e delle risorse locali.

“Non posso che ringraziare il dottor Francesco Tarantini, commissario straordinario del MurGeopark e la dottoressa Alessia Amorfini, coordinatrice nazionale dei Geoparchi Italiani UNESCO per aver sviluppato questo evento non solo come un’importante occasione di incontro tra i Geopark, ma anche come un momento di confronto con le istituzioni ministeriali e, più in generale, con l’opinione pubblica tutta, affinché si sviluppi una crescente sensibilizzazione rispetto all’attività strategica di sviluppo che i Geopark svolgono nel mondo” ha dichiarato Marcello Troia, Direttore del Rocca di Cerere UNESCO lobal Geopark.

Per l’occasione, è prevista una degustazione dei prodotti tipici del territorio del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, a cura del Consorzio Kore Siciliae.