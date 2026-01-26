Il PSI aderisce a Enna Futura: “Rafforzare il fronte riformista”

PUBBLICITÀ

“Intendiamo rafforzare il fronte riformista all’interno di un progetto costruito anche sui nostri valori. Consolidare un asse politico, che potenzi l’idea di sviluppo sostenuta da Paolo Gargaglione e dalle altre espressioni del movimento non può che esaltare l’idea di dare alla politica il giusto senso per una proposta partecipata e condivisa sul governo della città”. Così Alessio Genovese, segretario provinciale del PSI, annuncia l’adesione del partito ad Enna Futura.

La decisione del PSI, aggiunge il portavoce di Enna Futura, Dario Cardaci, “rappresenta un passo significativo nella costruzione di una coalizione sempre più ampia e rappresentativa, che arricchisce il progetto di Enna Futura non solo di sensibilità e competenze, ma anche di una grande tradizione politica da sempre attenta ai diritti, alla coesione sociale ed alla modernizzazione delle istituzioni locali”.

L’adesione del PSI ad Enna Futura non è solo una scelta a livello locale, ma si inserisce pienamente in un progetto politico nazionale, “Avanti per l’Italia”, che mette insieme riformismo socialista, cattolicesimo democratico e associazionismo civico. Con Enna Futura, il PSI intende costruire una piattaforma civica e partecipata che risponde alle esigenze del territorio, ma anche a quelle di un rinnovamento politico che guarda con fiducia al futuro, senza compromettere la propria identità e visione.

L’elaborazione del programma, già in fase di avanzata discussione, e le prossime iniziative del movimento potranno così avvalersi di un ulteriore contributo.