“Il principe felice” in scena ad Aidone ed Enna

Dopo “La favola di Amore e Psiche” e “Il gran teatro magico”, la Compagnia dell’Arpa torna a dialogare con il pubblico dei più piccoli con un nuovo spettacolo: “Il principe felice”, una libera trasposizione scenica della celebre fiaba di Oscar Wilde, adattata e riscritta per il teatro da Elisa Di Dio. Il debutto è venerdì 19 dicembre alle 18.30 al Piccolo Teatro Fonderia Grok di Palermo, nella stagione diretta da Andrea Saitta.

Una storia che unisce poesia, ironia e grandi valori, portata in scena per raccontare ai bambini – e agli adulti che li accompagnano – quanto sia urgente scrollarsi di dosso egoismo e indifferenza. L’adattamento firmato da Elisa Di Dio traspone l’opera di Wilde ai nostri giorni perché, come spiega la stessa drammaturga e regista, “Oscar Wilde parla ancora a tutti noi e in questa storia fa emergere il tema della responsabilità verso gli altri e mette al centro la forza trasformativa dell’amore, capace di cambiare la percezione del mondo e delle relazioni”.

Una fiaba che parla al presente, dunque. Il Principe e la Rondine diventano così l’emblema di un amore impossibile secondo la ragione, ma assolutamente realizzabile con gesti di cura e sacrificio.

Lo spettacolo è pensato per un pubblico di bambini a partire dai 3-4 anni di età e affronta con delicatezza importanti temi come la solidarietà, la generosità, la ricerca della felicità, la capacità di guardare oltre l’apparenza. Il tutto condito con poesia, musica e danza.

In scena, Jessica Aiello (danzatrice e attrice, che cura anche le coreografie dello spettacolo), Claudio Castagna (attore protagonista e scenografo), Adriana Lunardo (nel ruolo della Rondinella che si misura in recitazione, canto e ballo) ed Esmeralda Sabina (attrice interprete di più ruoli).

La regia è firmata da Elisa Di Dio, il disegno luci, gli effetti speciali e gli inserti video sono affidati alla direzione di Roberto Ragusa.

I costumi, immaginati per far sognare i più piccoli e sorprendere i grandi, sono stati progettati da Placida Faraci, pluripremiata costumista e docente di Moda, in team con le docenti del settore moda dell’istituto professionale statale “Federico II” di Enna Nunzia Arancio, Maria Concetta Lo Monaco e l’assistente Angela Marmo.

Lo spettacolo inizierà il suo tour nei teatri e negli istituti scolastici siciliani, portando con sé la luminosità del principe, la satira contro la superbia e la superficialità, i voli magici della Rondine, e la certezza finale che la gentilezza, quando è autentica, può davvero cambiare il mondo.

Dopo la tappa palermitana, “Il principe felice” andrà in scena in diversi teatri e istituti scolastici della Sicilia. Aggiornamenti sui canali social della Compagnia dell’Arpa.

Già in calendario, le date del 20 dicembre al Museo archeologico di Aidone (stagione curata dal Comune) e del 28 dicembre al teatro Neglia di Enna (nella stagione diretta da Mario Incudine).