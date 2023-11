Il pizzaiolo ennese Ivan Correnti premiato anche a Firenze

PUBBLICITÀ

Il pizzaiolo ennese Ivan Correnti non si ferma più e continua a far incetta di premi in tutta Italia. Dopo il titolo di campione del mondo di pizza napoletana piccante conquistato recentemente in Calabria, sono arrivati altri tre podi alla finale della selezione internazionale “Pizza Star” che si è svolta a Firenze il 30 e il 31 ottobre scorsi.

Correnti era stato selezionato tra oltre quattrocento concorrenti in tre categorie e nella finale ha conquistato il primo posto nella categoria “Pizza d’autore”, ormai specialità del pizzaiolo ennese, un secondo posto nella categoria “Pizza regionale”, dove ha preparato una pizza con prodotti del territorio dell’entroterra siciliano, e un terzo posto nella categoria “Impasti alternativi”, presentando una pizza realizzata con farina di tumminia.

Ennesimo risultato di prestigio, quindi, frutto di tanti sacrifici e molto impegno.

“Altra bellissima esperienza – il commento di Correnti – un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fin qui svolto. Sono felice di portare in alto Enna e le sue eccellenze in importanti manifestazioni”.