Il più grande spettacolo del weekend

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La passione collettiva per un pallone che rotola abbinata ad una palla che passa da mano in mano. Nell’ultimo fine settimana ad Enna si è gioito per pallamano e calcio. Si è iniziato con l’Orlando Haenna handball che a Camerano ha conquistato, anzi riconquistato, la Serie A Gold, la massima serie, aggiungendo un tassello importante nella sua storia ultra cinquantennale per cui si può menar vanto.

Domenica l’Enna calcio ha raggiunto una sospirata salvezza in serie D. Continuerà così a essere presente su palcoscenici storici di calcio minore e non solo. Manterrà viva la passione la voglia di trasferta di centinaia di appassionati. Il video di giocatori, allenatore, staff, tutti abbracciati in trepida attesa del risultato da un altro campo e poi la loro gioia esplosiva è uno spot alla passione per il calcio.

Ma un’altra squadra cittadina sì è ritagliata uno spazio nello scorso fine settimana. Il Lagoreal, dopo aver vinto il campionato di seconda categoria, ha vinto la coppia Trinacria. Una conferma della vitalità del movimento sportivo ennese.

Lo spettacolo continua.

Mario Rizzo