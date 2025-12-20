“Il Paradiso può attendere”, lettera aperta di Vittorio Di Gangi sulla sanità ennese

PUBBLICITÀ

Una lettera aperta indirizzata alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dal titolo “Il Paradiso può attendere – Cronaca di una sanità malata”, solleva interrogativi e critiche sul funzionamento della sanità pubblica nel territorio ennese. A scriverla è Vittorio Di Gangi, ex segretario provinciale del Partito Democratico.

«Una signora di 91 anni, con un reddito da pensione annuo di 8.000 euro, pari a circa 666 euro al mese, a causa di persistenti dolori alle ginocchia è costretta a ricorrere a una visita ortopedica», scrive Di Gangi, ricostruendo una vicenda che definisce emblematica.

Per evitare «i lunghi tempi di attesa della sanità pubblica», i familiari decidono di rivolgersi a uno studio privato che, «dietro un compenso di 60 euro (senza fattura) oppure di 80 euro (con regolare fattura), somministra un’iniezione di un farmaco per attenuare il dolore e l’infiammazione», suggerendo anche una radiografia.

Secondo quanto riportato nella lettera, il medico di base redige la prescrizione e un familiare si reca al CUP di Enna per prenotare l’esame. «Qui arriva la prima sorpresa: la prima data utile è fissata per il mese di marzo, a distanza di ben tre mesi». Rivolgendosi invece a un laboratorio privato, «al costo di 81 euro, l’esame diagnostico verrebbe effettuato in giornata».

Viene fatto presente «che la signora ha urgenza di sottoporsi all’esame radiografico, poiché il dolore le impedisce completamente di muoversi». L’impiegato del CUP spiega che «solo in presenza di una prescrizione del medico di base recante la dicitura “priorità breve” la prestazione può essere erogata entro dieci giorni». Tuttavia, il medico di base, si legge, «risponde che può prescrivere l’esame con “priorità breve” soltanto dietro indicazione scritta da parte del medico specialista». «E lì si dovrebbe ricominciare l’attesa di altri 3-4 mesi».

Da qui, nella lettera, una serie di interrogativi: «Un soggetto anziano di oltre 90 anni, esentato dal pagamento di ogni ticket per limiti di reddito e per patologie, ha davvero tutto questo tempo per attendere l’intervento della sanità pubblica? Oppure la sua aspettativa di vita è considerata così “breve” da costringerlo a rivolgersi al privato, affrontando enormi sacrifici economici?». E ancora: «Può sostenere una spesa pari al 25% della sua pensione mensile o deve rinunciare a curarsi?».

Di Gangi pone anche il tema della legalità: «Rivolgendosi al privato, deve pagare con fattura – che non potrà mai portare in detrazione dall’IRPEF perché esentata per basso reddito – comportandosi da cittadino onesto, oppure è indotto a pagare in nero una somma inferiore?».

Nel testo si interroga inoltre sul ruolo del medico di base: «Il medico di base non ha la facoltà di decidere, conoscendo la storia clinica e il contesto socio-familiare del paziente, l’urgenza e la necessità di effettuare esami, controlli e visite in tempi rapidi? Oppure deve limitarsi a essere un mero burocrate, senza assumersi alcuna responsabilità?».

La riflessione si chiude con un appello: «Ricordiamoci che la nostra provincia è la più povera d’Italia e che la popolazione sta diventando sempre più anziana. Pensiamo al nostro presente e, soprattutto, al nostro futuro». E conclude: «I responsabili della sanità locale si facciano carico, con “priorità breve”, di garantire agli anziani un accesso immediato ai servizi sanitari di cui hanno bisogno, se non altro per la brevità del tempo che resta loro da vivere».

«Consapevole che fatti come questi accadono ogni giorno, spero che anche altri facciano sentire la propria voce», conclude Vittorio Di Gangi.