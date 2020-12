Correva l’anno 1982 e correva Pablito come una scheggia, come un furetto quasi, sull’erba nella torrida estate dei mondiali di España 82. Era il mio primo mondiale, il mondiale dell’Italia del calcio sul tetto del mondo. Erano gli anni duri del terrorismo, anni di crisi profonda per l’Italia intera, ma quella Nazionale ci avrebbe per un momento fatto respirare un’aria nuova, quasi di montagna, una boccata d’aria pura e limpida.

Sotto gli occhi orgogliosi e l’immancabile pipa del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, primo tifoso, presente nella storica finale Italia-Germania (Ovest) del Santiago Bernabéu di Madrid, quell’11 luglio 1982 gli azzurri si proclamavano campioni del mondo. Una squadra fatta dal CT nazionale di ferro Enzo Bearzot e da uomini taciturni – Zoff tra tutti – e nient’affatto eccentrici ma concreti e di piede buono come Tardelli, Cabrini, Conti, Altobelli, Scirea e Rossi.

Paolo Rossi, con il nome comune dell’italiano tipo – ha fatto notare qualcuno – era il classico uomo della provincia italiana, gentile e assai discreto. Toscano di nascita veneto di adozione, aveva subito una brutta squalifica, dalla quale però aveva saputo risollevarsi e ritrovare il riscatto per il prosieguo, esattamente come fanno gli artigiani di mestiere, con cura, tempo e dedizione, e per il quale quella partecipazione al mondiale aveva rappresentato un decisivo toccasana, anche per la sua carriera da campione.

L’urlo di Tardelli coi capelli al vento di quella magica notte di Spagna, quasi una rivisitazione dell’Urlo di Munch ma tra incredulità e stupore infantile, non lo dimenticherà certo nessuno. Così anche i gol di Paolo Rossi, quei sei gol mondiali – metà dei quali al Brasile al secondo turno, il suo orgoglio – che lo consacrarono capocannoniere del torneo mondiale oltre che pallone d’oro, quei gol dal tocco felpato ed elegante ma dalla forza e precisione del campione, che di certo rimarranno nell’immaginario collettivo nazionale, come patrimonio di un’Italia che fu: il 3-1 della finale Italia-Germania che tutti sanno cosa sia stato nella realtà, e anche cosa abbia rappresentato per il nostro paese.

E rimarranno anche nei ricordi d’infanzia di chi, come me, ha avuto la fortuna di tenere gli occhi incollati al televisore, o le manine attaccate al mobiletto porta TV, come ipnotizzati in una danza sciamanica.

Di chi come me, con i miei appena cinque anni, era al suo primo mondiale, ma già orgogliosa di essere italiana, per poter fare il giro in macchina e festeggiare al suono dei clacson e delle bandiere sventolanti in festa dal finestrino… la mia non era quella tricolore, ma l’entusiasmo credetemi era lo stesso.

Avercene ancora ora, in questi giorni di prova per il Belpaese e per il mondo intero, di una briciola di quel patriottismo, di quel senso di comunità… ci sentiremmo meno soli. Ma non oggi, che siamo invece un po’ tutti tristi e orfani del nostro “orgoglio d’essere italiani” senza Paolo Rossi.

Grazie campione, per le tue incredibili emozioni.

Giuliana Maria Amata