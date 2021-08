Il medico degli ultimi. Il medico di tutti

Gino Strada ci ha lasciati stamattina. Si trovava in Normandia in vacanza e le sue condizioni non sembravano gravi, ma d’improvviso il suo cuore ha ceduto. Se volessimo provare a descrivere ai più giovani che oggi vedono le bacheche dei social piene della sua immagine con le citazioni delle sue interviste più celebri chi è stato davvero Gino Strada e cosa ha rappresentato per la coscienza pubblica italiana non basterebbero pagine e pagine di giornale a dirlo. Ma in fondo, poi, l’essenziale si può racchiudere in poche righe. Provo a farlo.

Medico milanese – era nato a Sesto San Giovanni nel 1948 – aveva sin dalla laurea in giovane età scelto di dedicare la vita agli altri, di salvare le vite degli altri. E così, assieme alla moglie Teresa Sarti, aveva fondato nel 1994 l’associazione umanitaria internazionale Emergency. Con Emergency Strada ha assicurato assistenza e cure medico-chirurgiche gratuite a quella parte del mondo meno fortunata, falcidiata da guerre, carestie e povertà. Ha operato e opera ancora in 18 paesi del mondo, in quella parte di mondo meno fortunata per chi ci abita, perché contesa dagli interessi economici del mondo progredito, ma dove i diritti umani restano spesso utopie da romanzi cinquecenteschi alla Thomas More. Eppure lui si era rimboccato le maniche, ce le aveva proprio messe le sue mani per operare i suoi tanti pazienti, donne, bambini, anziani, e per salvarli da destini di morte assicurata. Di uno di questi andava fiero in modo speciale, un ragazzo in una zona di guerra a cui aveva dovuto purtroppo amputare una gamba, ma che era riuscito grazie a questo intervento a salvarsi. Il giovane, per il suo debito di gratitudine verso il medico degli ultimi, era andato a trovarlo dopo anni, raccontandogli di essere divenuto avvocato e Strada aveva avuto l’ennesima riprova dell’importanza di spendere la vita per gli altri.

Gino Strada aveva un carattere molto forte, non le mandava a dire, aveva un piglio acceso e la morte della moglie qualche anno fa, e le giravolte della politica internazionale volta solo a incrementare i profitti dei signori della guerra l’avevano molto provato. Eppure lui appariva ancora in TV. Stamane, proprio sul quotidiano “La Stampa” è uscito un suo articolo sulla grave situazione in Afganistan, che suona quasi come il suo testamento morale di denuncia. Aveva anche criticato alcune scelte del governo italiano e nella gestione della pandemia era stato fatto il suo nome come commissario in Calabria per la sanità, ma poi non se n’era fatto niente, perché era un nome che divideva quello di Gino Strada, per il suo impegno senza sosta, per le sue idee pacifiste, per il suo essere chiaramente schierato a sinistra e ateo, eppur vicino a importanti esponenti religiosi di varie confessioni. Come se i diritti umani avessero colore o ideologia politica, oppure ancora una fede religiosa.

Gino Strada era semplicemente un medico chirurgo, un uomo giusto dei tempi nostri che si professava utopista. E quel giuramento di Ippocrate antico quasi duemilacinquecento anni che i medici fanno in nome della deontologia professionale, e che assicura di fare il massimo per salvare la vita dell’altro, lui l’aveva fatto per davvero, e con convinzione. La sua vita è stata di esempio per tutti noi, che da oggi restiamo un po’ più soli senza la sua guida. Tra la gente, per la gente.

Giuliana Maria Amata