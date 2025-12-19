Il Liceo Musicale di Enna protagonista a Piazza Armerina

PUBBLICITÀ

Grande evento musicale all’insegna della solidarietà all’Ospedale “Michele Chiello” di Piazza Armerina, dove il Coro e l’Orchestra del Liceo Musicale “N. Colajanni – P. Farinato” di Enna si sono esibiti lo scorso 17 dicembre, regalando un momento di condivisione e bellezza a degenti, operatori sanitari e visitatori.

PUBBLICITÀ

Il concerto è stato promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, con il coinvolgimento della Rete Regionale dei Licei Musicali della Sicilia, nell’ambito del progetto regionale “Musicalmente insieme… note di vita”. Nel mese di dicembre, infatti, tutti i licei musicali dell’Isola si sono esibiti all’interno di una struttura ospedaliera del proprio territorio, contribuendo alla realizzazione di un grande evento regionale diffuso.

PUBBLICITÀ

Il Liceo Musicale di Enna ha scelto di offrire il proprio contributo presso l’ospedale di Piazza Armerina, con un concerto che si è tenuto nell’atrio adiacente alla cappella ospedaliera. L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione della dott.ssa Mara Politi, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, per gli aspetti organizzativi e logistici, e con il supporto istituzionale del dott. Mario Zappia, Direttore Generale dell’ASP di Enna.

La dott.ssa Mara Politi, direttore medico del Presidio Ospedaliero, nel sottolineare la grande importanza dell’avvenimento, ha evidenziato, tra l’altro, come “… la musica negli ospedali serva a ridurre lo stress, il dolore e l’ansia dei pazienti, migliorando il benessere emotivo e facilitando i percorsi terapeutici”. Ha ringraziato gli organizzatori e il Direttore Generale, dott. Mario Zappia, per avere accolto la proposta e reso possibile l’evento.

Il Coro e l’Orchestra del Liceo Musicale hanno proposto un programma vario, capace di raggiungere, anche grazie alla filodiffusione, i reparti dell’ospedale, ricevendo lunghi applausi e confermando il valore umano e terapeutico della musica.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e sostenuta dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maria Silvia Messina ed è stata coordinata dalla referente del Liceo Musicale prof.ssa Giovanna Fussone, con la collaborazione dei docenti di musica d’insieme e strumento Gianmario Baleno, Luigi Bevilacqua, Francesca Bongiovanni, Alessandro Borgia, Samuele Cascino, Pietro D’Amico, Anna Di Marco, Katia Giuffrida, Vincenzo Indovino, Josè Mobilia, Fabiola Piccione e Giusy Terrana. Hanno inoltre partecipato la docente di sostegno Martina Scialfa, l’assistente alla comunicazione Ilaria Lo Presti e l’assistente tecnico Gaetano Libertino.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, la giornata musicale è proseguita all’Auditorium dell’IIS “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina, con un secondo concerto realizzato in collaborazione con i docenti e gli alunni degli indirizzi musicali degli Istituti Comprensivi Chinnici–Roncalli e Falcone–Cascino, insieme al plesso Cordova di Aidone.

Sul palco si sono esibiti 80 studenti del Liceo Musicale, affiancati da 40 alunni degli Istituti Comprensivi, protagonisti di un’esperienza di musica d’insieme e di continuità educativa tra scuola secondaria di primo e secondo grado. Il repertorio, spaziando tra brani classici e moderni, ha valorizzato il lavoro collettivo attraverso interventi orchestrali, corali e momenti di ensemble, in un clima festoso e partecipato dalle numerose famiglie e dai cittadini presenti.

All’evento hanno preso parte, per l’istituto ospitante IIS “E. Majorana – A. Cascino”, la dirigente scolastica Lidia Di Gangi, il vicepreside Massimiliano Blandini e il tecnico Nicola Emanuele Maggio, che ha curato la diretta Facebook del concerto. Per l’Istituto Comprensivo Falcone–Cascino con plesso Cordova hanno partecipato la dirigente Alessandra Messina, i docenti referenti Angelo Abate e Francesco Cultreri, insieme ai professori Francesca Fichera, Salvatore Zoccolo, Fabio Di Stefano, Francesco Emmanuele, Ivan Florio e Martina Vacca. Per l’IC Chinnici–Roncalli erano presenti la dirigente Vilma Piazza, la referente Laura Crispino e i docenti Eleonora Core, Giovanni Geraci e Salvatore Passantino.

Una giornata intensa e significativa che ha unito formazione artistica, impegno sociale e collaborazione tra istituzioni scolastiche, trasformando la musica in uno strumento di dialogo, crescita e comunità.