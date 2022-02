Il liceo linguistico Lincoln di Enna viaggia e impara anche in rete con Erasmus+

I ragazzi del Liceo Linguistico Lincoln di Enna, dirigente Angelo Di Dio, hanno seguito, guidati dalle docenti di inglese Bruno, Messineo, Pappalardo e Tramontana, il seminario di tre giorni organizzato da Eurospeak, ente di formazione irlandese, sul tema WEB TOOL 2.0.

Grazie al progetto “Pandora ‘s box…”, gli allievi della 3^ A e 3^E hanno sperimentato, come sottolinea la prof. P. Giunta, referente del programma Erasmus, nuove applicazioni utili alla didattica, alla realizzazione di presentazioni multimediali, condivisioni di materiali e, proprio in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza in Rete”, sono stati sensibilizzati riguardo ai rischi che comporta utilizzare internet, sui possibili pericoli della rete e su come imparare a proteggersi dalle insidie digitali.

Grazie ad Erasmus+ da oggi la mobilità è anche virtuale e, a breve, gli alunni coinvolti si incontreranno nelle mobilità programmate.

Prof.ssa Alda Luana Di Dio