Il leonfortese Pio Filippo La Porta tra i vincitori di Aegyptia Fashion Lab

È stato un autentico trionfo la tappa inaugurale della 13ª edizione di Aegyptia Fashion Lab, che si è svolta lunedì 7 aprile presso il locale di tendenza Nü Dogane di Catania. Il contest, ideato nel 2012 da Emanuele Giunta, amministratore unico di BCM Cosmetics, si conferma ancora una volta come uno degli eventi più attesi nel panorama del make-up e dell’hair styling, capace di scoprire e lanciare le nuove promesse del settore beauty a livello nazionale e internazionale.

I concorrenti hanno avuto a disposizione un tempo limitato per realizzare un total look, scegliendo tra due tendenze innovative: “Post Punk” e “Glow Up”. Dopo aver creato i loro lavori, i giovani talenti hanno sfilato davanti a una giuria di esperti del settore, che hanno valutato la loro creatività, tecnica e originalità. La competizione ha visto la partecipazione di circa ottanta studenti di Alfa Formazione di Catania.

A distinguersi sono stati sette giovani talenti siciliani, che con passione, creatività e tecnica si sono guadagnati un posto nell’ambita finale nazionale che si terrà a Milano il prossimo 22 maggio.

Per la sezione make-up, le vincitrici sono state: Maria Giovanna Mantione, originaria di Montedoro, ha colpito la giuria con un’interpretazione intensa e personale del tema “Post Punk”, dimostrando padronanza tecnica e grande sensibilità estetica; Giulia Pia Conti Canalaro, di Castell’Umberto, ha saputo distinguersi per l’originalità della sua proposta e l’eleganza dell’esecuzione, guadagnandosi consensi unanimi; Alessia Lo Bue, da Serradifalco, ha mostrato grande maturità artistica e una notevole capacità di trasformare il volto in una vera e propria tela; Laura Pulvirenti, di Caltagirone, allieva della sede locale di Alfa Formazione, ha saputo coniugare audacia e raffinatezza, confermando l’eccellenza della formazione ricevuta nella scuola etnea.

Per la categoria acconciatura, invece, si sono affermati: Sharon La Monica, di Grammichele, ha proposto un look dinamico e moderno, perfettamente in linea con le tendenze moda contemporanee; Pio Filippo La Porta, proveniente da Leonforte, ha impressionato per tecnica, precisione e capacità di valorizzare il volto con tagli e volumi perfettamente studiati; Rachele Pia Naso, da Belpasso, ha portato sul palco un’acconciatura sofisticata e originale, frutto di ricerca, creatività e senso estetico.

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie all’organizzazione impeccabile di Alfa Formazione, scuola di formazione professionale riconosciuta dalla Regione Sicilia e ormai punto di riferimento per chi aspira a entrare nel mondo dell’estetica e dell’acconciatura. La sede centrale di Catania e quella di Caltagirone ospitano ogni anno centinaia di studenti provenienti da tutta la Sicilia, formandoli con metodi all’avanguardia, attrezzature moderne e un corpo docente altamente qualificato.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata Barbara Nicotra, direttrice didattica dell’istituto: “Ci poniamo alcuni obiettivi fondamentali: far emergere i giovani talenti siciliani, stimolare una sana competizione e contribuire alla crescita del settore beauty. Il Fashion Lab è un’occasione concreta per i nostri allievi di confrontarsi con il mondo del lavoro e misurare le proprie competenze con i migliori della scena nazionale.”

I sette vincitori della tappa siciliana voleranno ora a Milano, dove si sfideranno nella grande finale del 22 maggio. In palio, oltre al titolo nazionale, c’è l’opportunità unica di entrare a far parte del team Aegyptia durante la prossima Milano Fashion Week di settembre, lavorando dietro le quinte dei più importanti eventi moda italiani.