Il Lago Pergusa riappare dopo la pioggia, ma quanta acqua si è persa?

Una precipitazione meteorologica avvenuta oggi pomeriggio di appena 54 millimetri, secondo la misurazione effettuata dal geologo Francesco Paolo Patrinicola a Enna Bassa, è stata sufficiente per far ricomparire il Lago Pergusa. Numerose le foto pubblicate sui social in cui si è rivista la presenza, seppur minima, di acqua nel bacino lacustre.

“Anche se la falda acquifera è di alcuni decimetri al di sotto dell’attuale fondale – spiega il geologo Patrinicola – l’acqua di questo temporale, durato appena due ore, è stata sufficiente per fare riemergere il lago per una grande superficie. Se tutte le opere idrauliche dell’intero bacino idrogeologico fossero state pulite, tanto da portare subito al lago le acque cadute, la quantità di acqua lo avrebbe ‘riempito’ fino a lambire o avvicinarsi al muro che lo divide dall’Autodromo. Tante foto scattate oggi solo in alcune contrade, ma anche nella strada di servizio che circonda la pista, compreso pure uno dei ponticelli puliti a gennaio, mostrano un totale stato di abbandono e di intasamento di dette opere idrauliche. In queste gravissime condizioni – conclude il geologo che da anni studia Pergusa – il lago non potrà mai sopravvivere”.