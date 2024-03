Riapre il rinnovato punto vendita Decò di Enna Alta

PUBBLICITÀ

In questa giornata significativa dell’8 marzo, il Gruppo Arena celebra a Enna la riapertura dello storico punto vendita Supermercati Decò in via Regione Siciliana. Questo evento non è solo un simbolo di rinnovamento per il supermercato ma rappresenta anche un rafforzamento dell’impegno dell’azienda verso la comunità e il territorio ennese.

PUBBLICITÀ

Integrando il consolidato format di Gruppo Arena, già ben accolto in tutta la Regione, la riapertura dello storico punto vendita Decò di Enna Alta simboleggia la determinazione del Gruppo a innovare continuamente, offrendo un servizio di qualità e prodotti che esaltano le eccellenze del territorio siciliano. Questa ristrutturazione non è limitata al solo punto vendita ma si estende all’ambiente circostante, con la riqualificazione della strada adiacente che migliora accessibilità ed estetica, testimoniando così l’attenzione del Gruppo all’armonia urbana della città.

Recentemente, infatti, il Gruppo ha adottato diverse aree verdi all’interno del Comune, dando vita alla prima convenzione dell’iniziativa “Enna Verde Comune”. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di responsabilità sociale d’impresa, attraverso il quale il Gruppo Arena si dedica alla cura e alla valorizzazione di diversi spazi verdi dell’area cittadina.

“Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale di Enna – comunica il Gruppo Arena – con una menzione particolare per il Sindaco Maurizio Dipietro e l’assessore al verde pubblico e politiche ambientali Giancarlo Vasco, per la loro collaborazione e sinergia. Questa partnership tra il Gruppo Arena e l’amministrazione comunale è fondamentale per la realizzazione di progetti che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita cittadina”.

Ripercorrendo il cammino del Gruppo Arena a Enna, si rivela l’importanza storica di questo territorio per l’azienda. Il viaggio inizia nel 1988 con l’apertura del primo punto vendita ennese della Fratelli Arena srl, sotto l’insegna Standa ad Enna Bassa, e prosegue con l’ambizioso lancio del centro commerciale Enna Mercato nel 1997, che presto beneficerà di un significativo intervento di riqualificazione. Questo percorso di crescita e innovazione si arricchisce ulteriormente con l’apertura dei recenti punti vendita, il SuperConveniente in contrada Scifitello nel 2018 e il Maxistore Decò in via Libero Grassi nel 2019, fino ad oggi, consolidando la posizione del Gruppo Arena come punto di riferimento per la comunità ennese.

“Il nostro legame con Enna, consolidato nel tempo – le parole dell’AD del Gruppo Giovanni Arena – è frutto di impegno e rispetto reciproco. La storia del nostro Gruppo in questa città non sarebbe la stessa senza la fiducia dei nostri clienti, ai quali esprimo il mio più sincero ringraziamento. La loro fedeltà ci spinge a migliorare costantemente. Inoltre, desidero riconoscere la preziosa sinergia con l’amministrazione comunale, il cui sostegno ha reso possibile realizzare progetti significativi per la comunità. Questa collaborazione è fondamentale per il nostro radicamento e la crescita condivisa con il territorio di Enna”.

La riapertura del Supermercato Decò in via Regione Siciliana rappresenta ben più di un semplice evento commerciale: è la celebrazione di un legame profondo tra il Gruppo Arena e la città di Enna, rinnovando l’impegno verso il territorio e confermando che “insieme – conclude l’azienda – è possibile costruire una comunità sempre più unita, sostenibile e proiettata verso il futuro”.