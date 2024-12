Il Gruppo Arena con l’insegna Decò conquista il Carrello Ortofrutta d’Argento 2024

PUBBLICITÀ

Il Gruppo Arena, con l’insegna Decò, si è distinto nella venticinquesima edizione di F&V Speciale Ortofrutta, tenutasi il 27 novembre presso il Centro Congressi di Grand Tour Italia a Bologna.

Durante l’evento, organizzato da IFN in collaborazione con Markup, il Gruppo Arena ha ricevuto il prestigioso Carrello Ortofrutta d’Argento, posizionandosi tra le eccellenze assolute nel panorama della distribuzione organizzata italiana.

Questo premio, conferito sulla base delle valutazioni di un panel di 3.000 responsabili acquisti del Monitor Ortofrutta di Agroter, rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno costante del Gruppo Arena nella valorizzazione di qualità, freschezza e rapporto qualità-prezzo. L’analisi del Monitor Ortofrutta, giunta alla sua seconda edizione, ha coinvolto oltre 4.000 citazioni, valutando 10 parametri fondamentali nella scelta dei punti vendita per l’acquisto di prodotti ortofrutticoli.

La freschezza, in particolare, si è affermata come il criterio più importante per i consumatori, seguita da convenienza e rapporto qualità-prezzo. Decò ha saputo rispondere con eccellenza a queste esigenze, confermandosi come punto di riferimento nel settore.

A ritirare il riconoscimento durante l’evento, in rappresentanza del Gruppo Arena, erano presenti Luigi Saitta, Category Ortofrutta, e Alfio Mancuso, Coordinatore Tecnico di Settore Ortofrutta e Buyer Product Innovation. Entrambi hanno sottolineato come questo risultato sia il frutto di un lavoro di squadra, sostenuto da un dialogo costante con i fornitori e da un’attenzione scrupolosa verso le esigenze dei consumatori.

Il Carrello Ortofrutta d’Argento è più di un premio: è una celebrazione del legame tra il Gruppo Arena, i suoi clienti e i suoi collaboratori. Come sottolineato dal management, “questo traguardo è il risultato del nostro impegno quotidiano per portare sulle tavole dei siciliani il meglio della produzione ortofrutticola, combinando innovazione, qualità e passione”.

Il Gruppo Arena continua a scrivere pagine di successo nel settore della distribuzione, confermandosi leader nel mercato siciliano e portavoce di un modello di eccellenza che guarda al futuro con fiducia e determinazione.