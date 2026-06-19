Il generale Domizi visita i Carabinieri di Nicosia e Regalbuto

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Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, ha visitato il Comando della Compagnia Carabinieri di Nicosia e della Stazione Carabinieri di Regalbuto. Ad accoglierlo sono stati rispettivamente il Capitano Giacomo La Manna, e il Maresciallo Ordinario Edoardo Ventura.

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Nel corso degli incontri, il Generale Domizi ha rivolto parole di apprezzamento al personale impiegato quotidianamente in un territorio complesso e articolato come quello dell’entroterra siciliano della provincia di Enna, evidenziando il valore dell’impegno profuso dai Carabinieri nel garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini.

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Il Comandante Interregionale ha ribadito come l’Arma dei Carabinieri rappresenti un imprescindibile presidio di prossimità alle comunità, chiamato ogni giorno a fornire una risposta qualificata, tempestiva e attenta alle esigenze della popolazione, consolidando quel rapporto di fiducia che da sempre lega i cittadini all’Istituzione.

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati contro il patrimonio, di violenza di genere e delle truffe in danno degli anziani, con il metodo del finto maresciallo, fenomeni particolarmente insidiosi che colpiscono le fasce più vulnerabili della società. In tale contesto, il Generale Domizi ha sottolineato l’importanza di un approccio professionale, sensibile e scrupoloso da parte dei militari dell’Arma, chiamati a garantire la massima cura, attenzione e disponibilità nei confronti delle vittime, affinché queste possano trovare nei Carabinieri un punto di riferimento sempre presente e facilmente accessibile.

I militari presenti hanno seguito con attenzione e partecipazione le parole del Comandante Interregionale, in un momento particolarmente significativo, volto a rafforzare lo spirito di servizio, la vicinanza ai cittadini e la dedizione che contraddistinguono l’operato quotidiano dell’Arma dei Carabinieri.