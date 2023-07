Il Garage Arts Platform di Enna partner del DOT Festival a Favara

Torna a Favara, nella suggestiva cornice del Palazzo Cafisi, il DOT (dentro_oltre_trasversale) Festival. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dall’associazione di promozione sociale YARD44, e si terrà dal 26 al 29 luglio.

Mostre, installazioni site-specific e performance saranno parte della già ricca programmazione estiva dell’associazione, con un focus sulle arti e sui linguaggi contemporanei. L’evento è stato organizzato in partnership con il Garage Arts Platform di Enna, una piattaforma dedicata alla produzione artistica e alla ricerca culturale, attiva nell’organizzazione di iniziative in spazi pubblici e privati.

Tra gli artisti che esporranno o si esibiranno durante il denso programma di performance serali, anche diversi artisti di Enna e provincia: SEMI (Gabriele Barbarino & Ruggero Lambo), MISATA (Michele Di Leonardo, Salvatore Leonardo, Gaetano Bognanni), Walter Rindone, Taru, Roberto Caccamo, oltre a Cristina Borinschi, Emily Mallia, Gabriele Fazio, Josef Ribaudo, Vanessa Alessi, Viviana Bonura, Agnese Canicattì & Milena Caggegi, Andrea Terrana, Gina Bellomo, Gonghi, Die Angst, Matteo Sodano, Younhan, Sasha Lattuca, Santo, UB, Marco Principato, Pepè Nobile, Ionee Waterhouse.

DOT Festival è concepito come momento di rigenerazione urbana, in linea con i valori di YARD44. Avvalendosi di un approccio multidisciplinare, il Festival coinvolge artisti e artiste siciliane, selezionate con l’obiettivo di sostenere la proposta creativa locale più interessante e avanzata. Esposizioni di opere differenti per tecniche e stili, spettacoli dal vivo e altri eventi animeranno le giornate del Festival, offrendo a fruitori e fruitrici la possibilità di confrontarsi con esperienze diverse e inconsuete. Ulteriori spazi saranno messi a disposizione dell’utenza, per favorire momenti di convivialità e scambio.

Attraverso iniziative come DOT Festival, YARD44 promuove e diffonde il proprio impegno a favore della crescita culturale del territorio. Il Palazzo Cafisi, sede dell’associazione, già dimora nobiliare ed ex-fabbrica di falci nel centro storico di Favara, diverrà luogo di una ricerca incentrata sul rapporto tra il tessuto urbano pre-esistente e i nuovi codici artistici, secondo una formula che ha riscosso significativo successo già nella scorsa edizione del Festival.

L’ingresso al DOT FEstival è gratuito per tutti i tesserati YARD 44 del 2023. Il tesseramento digitale è attivo e raggiungibile seguendo le istruzioni sulla pagina instagram e facebook di YARD44.