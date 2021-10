Il “Forum Enna 2030” si dota di una cabina di regia

Si dota di una cabina di regia-portavoce il “Forum Enna 2030” costituita dal primo cittadino di Enna Maurizio Dipietro, Antonio Malaguanera segretario della Cgil e Santo Li Volsi direttore Confesercenti Enna.

Procede spedita la costituzione e l’organizzazione del “Forum”, il network che contiene al suo interno 17 comuni, le organizzazioni sindacali e datoriali e il mondo dell’associazionismo, proprio da quest’ultimo (i promotori sono Salvatore Laterra per l’associazione culturale Mondo Operaio, Carlo Garofalo per il Coordinamento provinciale dei comitati cittadini per la difesa dei territori e Totò Puglisi per Movimento e Rete di Imprese) diversi mesi fa è arrivata l’idea di fare rete, per rintracciare e reperire i fondi del Recovery Fund, del Piano Sud 2030 e via dicendo e non lasciare niente di intentato per il rilancio del territorio ennese che procede a velocità differente da comune in comune.

Il “Forum” costituitosi ad ottobre in assemblea ha al suo interno un comitato di coordinamento formato da undici figure che rappresentano tutte le categorie che hanno aderito alla rete. Il coordinamento si è, inoltre, suddiviso in piccoli gruppi di lavoro ricalcando le sei missioni previste dal PNRR (digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale e salute) e si riuniranno il 5 novembre per stabilire un programma di iniziative.

Considerata l’attenzione ricevuta dalla deputazione regionale e nazionale, l’intento del Forum è quello di avviare con i deputati che il territorio rappresentano un rapporto continuativo e proficuo come invitati fissi all’assemblea.