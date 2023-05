Il dipartimento informatico Euroform partecipa all’Etna Comics

Il dipartimento informatico di Euroform sarà presente all’Etna Comics 2023. Dall’1 al 4 giugno infatti, alcuni degli studenti dei corsi di operatore informatico di tutte le sedi siciliane, mostreranno, presso lo stand della scuola, alcune delle tecnologie che hanno avuto modo di conoscere grazie al loro corso di studi.

PUBBLICITÀ

Grazie alla partnership con C&C, Comau, e Wacebo, gli studenti imparano a conoscere alcune delle tecnologie più avanzate come la stampa 3d, i linguaggi di programmazione come Arduino, imparano a sviluppare mondi in realtà virtuale e sviluppano l’utilizzo di attrezzatura foto video.

Presso lo stand sarà possibile toccare con mano tutto quello che uno studente Euroform ha a disposizione durante l’anno scolastico: braccio robotico, droni, visore 3d, stampanti 3d e molto altro.