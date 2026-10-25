Il cordoglio dell’Ordine dei Medici di Enna per la scomparsa di Franco Tomasello

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L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Enna e il suo presidente, dott. Renato Mancuso, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del professor Francesco “Franco” Tomasello, già rettore dell’Università Kore di Enna. Si è spento a 80 anni, dopo una breve malattia.

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L’Ordine ringrazia il professor Tomasello per il supporto offerto alla comunità medica, scientifica e accademica dell’intera provincia di Enna e per il suo contributo personale al mondo della medicina.

Ricorda inoltre il rapporto di sincera amicizia che ha mantenuto negli anni con l’Ordine ennese. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze del presidente, del Consiglio direttivo e di tutti gli iscritti.

Nato a Messina il 4 luglio 1946, Tomasello è stato rettore dell’Università Kore di Enna e dell’Università degli Studi di Messina. Alla guida della Kore ha dato un contributo decisivo alla crescita dell’ateneo ennese, in particolare allo sviluppo della facoltà di Medicina. L’Università Kore lo ricorda come un rettore generoso, determinato e signorile, dotato di grande autorevolezza internazionale.

Neurochirurgo di fama mondiale, dal 1986 al 2013 ha diretto la Neurochirurgia del Policlinico universitario di Messina. In quegli anni ha eseguito oltre 8.000 interventi su patologie cerebrali, vertebrali, midollari e dei nervi periferici, e negli ultimi anni di attività ha introdotto tecniche mini-invasive. È stato presidente della Federazione mondiale delle società di neurochirurgia (WFNS), che lo ha poi nominato presidente onorario. È autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche.