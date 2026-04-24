Il Coordinamento Civico per Enna interviene sul tema delle risorse idriche

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“Per troppo tempo la gestione delle risorse idriche nel nostro territorio è stata trattata più come un terreno di scontro elettorale che come un servizio essenziale da rendere efficiente. Mentre le diverse fazioni si scambiano accuse reciproche sulle responsabilità del passato, il risultato per i cittadini resta invariato: bollette tra le più alte d’Italia”. È quanto afferma il Coordinamento Civico per Enna, che sostiene la candidatura a sindaco di Filippo Fiammetta, intervenendo sul tema del servizio idrico e dei costi a carico dei cittadini.

Nel documento si sottolinea che “incidere sulle tariffe del servizio idrico è possibile, sebbene si tratti di un processo complesso all’interno dell’attuale quadro normativo”. Per questo, il Coordinamento Civico per Enna spiega di voler “superare la logica della polemica personale per assumere un impegno concreto verso la cittadinanza, basato su tre pilastri fondamentali”.

Il primo punto indicato riguarda audit dei costi e trasparenza operativa: “È necessario avviare un’immediata e rigorosa verifica — un vero e proprio audit — per comprendere le ragioni strutturali di tariffe così elevate. Occorre analizzare se le spese operative e le dinamiche gestionali del fornitore siano realmente finalizzate all’efficienza, individuando i margini di ottimizzazione necessari ad abbattere gli sprechi che oggi gravano esclusivamente sulle famiglie”.

Il secondo pilastro indicato è il “Confronto proattivo e costante con l’ATI”. Nel testo si legge che “l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) è la sede in cui si approvano i Piani d’Ambito e si determinano le tariffe. Non è più sufficiente richiamare decisioni prese anni fa o intervenire solo in prossimità delle scadenze elettorali. La questione idrica richiede una vigilanza costante e un’interlocuzione tecnica con l’ARERA, finalizzata a valutare con oggettività la correttezza dei costi, al di fuori delle dinamiche politiche locali”.

Un terzo passaggio è dedicato all’appello al Comitato Senz’Acqua Enna. Il Coordinamento afferma: “Al Comitato, nato dalla legittima esasperazione dei cittadini, rivolgiamo un appello affinché la protesta si trasformi in una scelta consapevole e irrinviabile. È fondamentale scongiurare il rischio che la rabbia sociale venga strumentalizzata da chi, pur avendo ricoperto ruoli di primo piano negli ultimi decenni, cerca oggi un nuovo posizionamento di convenienza. Per questo motivo, siamo pronti a un confronto aperto e trasparente”.

Nel documento viene inoltre illustrata la proposta per una “rottura tecnica”: “Vogliamo segnare una discontinuità netta con il passato, uscendo dallo schema di chi continua a rinfacciarsi colpe su un sistema che, indistintamente, ha contribuito a edificare”.

Secondo il Coordinamento, “Enna ha bisogno di una proposta di rottura tecnica basata su vigilanza collettiva (accesso sistematico agli atti e controllo dei bilanci per giungere a una possibile revisione concordata della Convenzione con il gestore, nonostante manchino ancora diversi anni alla sua scadenza); sostegno immediato (attivazione del Bonus Idrico Integrativo, strumento che l’ATI ha il potere di deliberare per dare sollievo economico immediato alle fasce più deboli)”.

In conclusione, il Coordinamento Civico per Enna ribadisce: “Il nostro obiettivo è chiaro: smettere di ascoltare chi grida allo scandalo dopo aver contribuito a creare il problema e sostenere chi, invece, vuole finalmente ‘aprire i libri contabili’. L’acqua deve tornare a essere un bene gestito secondo criteri di efficienza, trasparenza e giustizia sociale, lontano da ogni logica di mero consenso elettorale”.