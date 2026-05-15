Il Coordinamento Civico per Enna incontra l’ANDE

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In vista delle prossime consultazioni amministrative, il Coordinamento Civico per Enna ha incontrato, attraverso il candidato sindaco Filippo Fiammetta, le rappresentanti dell’ANDE, Associazione Nazionale Donne Elettrici di Enna, per un confronto sui temi centrali per il futuro della città.

Al centro del dibattito, una visione comune: “restituire alla città una prospettiva di crescita che non sia solo economica, ma profondamente sociale, etica e culturale”.

Uno dei pilastri del programma del Coordinamento riguarda il rapporto con il patrimonio naturale e accademico. È stata ribadita la posizione su Pergusa: il Coordinamento dice un “no” deciso alla gestione privata della Riserva e dell’area circostante.

“Pergusa – comunica il Coordinamento Civico per Enna – è l’anima di Enna e deve restare un bene comune, integrato con il sistema universitario ma sottratto alle logiche del profitto dei privati che ne limiterebbero la fruizione collettiva.”

Il dialogo con l’ANDE ha toccato anche il tema della parità di genere e dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Secondo quanto emerso, non si tratta soltanto di “scivoli o rampe”, ma di una riprogettazione urbana che permetta a ogni cittadino, “dalla donna lavoratrice alla persona con disabilità”, di vivere lo spazio pubblico con dignità e autonomia. La partita di genere, viene sottolineato, deve tradursi in politiche attive capaci di garantire rappresentanza e servizi reali.

Il Coordinamento Civico ha lanciato inoltre un appello alle nuove generazioni. L’obiettivo è creare le condizioni affinché i giovani restino a Enna “non per mancanza di alternative, ma per scelta consapevole”. Tra i temi evidenziati, la formazione legata al territorio, con percorsi capaci di valorizzare agricoltura 4.0, turismo culturale e gestione del patrimonio.

Il Coordinamento ha sottolineato che “non si può più parlare ‘per’ i giovani senza ‘con’ i giovani. Sono loro a dover prendere le redini della città”.

Sulla sanità, la posizione emersa è netta. “Il Policlinico è una risorsa preziosa, ma non può e non deve portare a una restrizione dei diritti dei cittadini. La sanità territoriale deve restare accessibile, efficiente e vicina ai bisogni del singolo”.

Sul tema della salute il Coordinamento Civico ha rappresentato la necessità impellente di tutelare la salute pubblica monitorando l’impatto ambientale della discarica di Cozzo Vuturo: “È fondamentale che la gestione dei rifiuti non comprometta l’ecosistema locale, garantendo trasparenza e analisi rigorose per rassicurare una comunità che chiede il diritto a vivere in un ambiente salubre.”

Spazio anche al tema dell’identità urbana. Per il Coordinamento, “Enna deve riscoprire la propria identità attraverso una ‘cura di bellezza’ che integri la gestione del verde pubblico con la valorizzazione del patrimonio culturale”. L’obiettivo è trasformare la città in un luogo più accogliente, coordinando le risorse esistenti per creare percorsi turistici e spazi vivibili.

Il confronto ha riguardato anche i quartieri e i servizi essenziali: “Il patto tra i cittadini mira a superare l’abbandono dei quartieri, ridando protagonismo vero ai residenti. Questa nuova alleanza deve affrontare con fermezza le ingiustizie sociali, a partire dal paradosso di un’acqua che ad Enna ha costi tra i più alti d’Italia, restituendo dignità e servizi efficienti a ogni singola zona della città.”

L’incontro si è concluso con una chiamata alla partecipazione. Il Coordinamento Civico per Enna e l’ANDE concordano sul fatto che le prossime amministrative saranno “il banco di prova per una città che vuole finalmente guardare avanti, partendo dalla tutela del proprio bene pubblico e dall’energia dei suoi ragazzi”.

Infine, dalla lista “Coordinamento Civico per Enna – Candidato Sindaco Fiammetta” arriva l’appello per un confronto pubblico.